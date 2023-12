Kiedy wypłacą pierwszą transzę 800 plus? Wiemy kiedy przelewy trafią na konta! Sprawdzamy termin!

Płynne wdrażanie podwyżki z 500 do 800 plus: ZUS informuje

Według informacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 zł będzie wdrażane w sposób płynny. To oznacza, że zmiany zaczną obowiązywać stopniowo, a nie od razu po wejściu w życie nowych przepisów.