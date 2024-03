Kiedy zostanie wypłacona 13. emerytura dla emerytów i rencistów? Zobacz szczegóły

Komu przysługuje 13.emerytura?

Po raz pierwszy trzynasta emerytura została wypłacona w 2019 roku , a rok później stała się świadczeniem gwarantowanym ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów. Wiadomo już, że w tym roku seniorzy również mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Trzynasta emerytura trafi do emerytów i rencistów już w kwietniu. Tyle wyniesie 13.emerytura. Zobacz TUTAJ Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacone zostanie osobom, które 31 marca roku, w którym wypłacane jest świadczenie, są uprawnione do:

Wysokość 13.emerytury

Waloryzacja emerytur i rent wyniesie w 2024 roku 12,12 procent. 13. emerytura wypłacana jest w wysokości obowiązującej w danym roku emerytury minimalnej. Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura (jak również renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wyniesie już 1780,96 zł brutto i wzrośnie o 192,52 zł. Najniższa emerytura netto wyniesie ok. 1620,65 zł. Ile zatem trzynastki na rękę, czyli netto otrzymają emeryci i renciści? Jak czytamy na wiadomosci.radiozet.pl wyliczenie 13. emerytury na rękę nie było proste. Zależy to bowiem od wielu czynników. Wiadomo jednak, że dzięki waloryzacji będzie ono wyższe niż przed rokiem. To o ile wzrośnie zależy od wysokości emerytury jaka senior pobiera co miesiąc z ZUS.

Zobacz ile wyniesie 13.emerytura.