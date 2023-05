Kiedy ZUS zwróci składkę Ci zdrowotną? Kto odzyska nadpłatę? Trzeba dopilnować tych terminów ustalonych przez ZUS!

Nowe zasady 2023 - jakie dokumenty złożyć?

Do kiedy złożyć korektę?

Kto składa roczne rozliczenie składki zdrowotnej?

Jak uzyskać zwrot nadpłaty składki zdrowotnej?

W momencie, gdy powstanie nadpłata, płatnik może starać się o zwrot. Wyjątkiem jest sytuacja, w której nadpłata est rozliczona w ramach istniejących zaległości. Na profilu płatnika na PUE ZUS urząd tworzy wniosek o zwrot nadpłaty. Wtedy też podatnik powinien go sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać do ZUS do 1 czerwca 2023 roku. Najpóźniej do 1 sierpnia ZUS przekaże nadpłatę na rachunek bankowy zapisany na koncie płatnika.