Kierowca bmw spowodował kolizję na DK 10 pod Bydgoszczą i uciekł. 32-latek był pijany

Policjantów bydgoskiej "drogówki" skierowano do zdarzenia na DK 10 w okolicy Solca Kujawskiego w ostatnią niedzielę w związku z kolizją dwóch samochodów. Po przyjeździe funkcjonariuszy na miejsce, okazało się, że kierujący BMW nie dostosował prędkości do panujących warunków na drodze i wyprzedzając pojazd ciężarowy, doprowadził do zderzenia z jego naczepą. - Następnie zjechał na lewe pobocze i dachował - relacjonuje mł. asp. Krzysztof Bratz z KMP w Bydgoszczy.

Jak przekazuje policja, czworo uczestników z BMW oddaliło się z miejsca kolizji. Po chwili troje z nich zatrzymała policja. Kierowca BMW uciekł jednak do pobliskiego lasu i w nim próbował schować się przed funkcjonariuszami.

- Jeszcze tego samego dnia został zatrzymany przez policjantów bydgoskiej drogówki. Jak się okazało, chciał uniknąć odpowiedzialności, ponieważ nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a ponadto był nietrzeźwy. Miał prawie promil alkoholu w organizmie - dodaje mł. asp. Bratz.

32-latek w poniedziałek usłyszał zarzuty spowodowania kolizji drogowej, jazdy w stanie nietrzeźwości oraz kierowania pojazdem bez uprawnień. Sprawą zajmie się teraz sąd.