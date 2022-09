Kierowcy po narkotykach w Toruniu. Nie ma zmiłuj w sądzie! Nawet dożywotnie zakazy kierowania

Narkotestów wciąż jest jeszcze za mało, a przepisy być może wymagają kolejnego zaostrzenia - to prawda. Mimo wszystko w ręce policji z roku na rok wpada coraz więcej kierowców, którzy brali. W 2021 roku w całym kraju było około 6 tysięcy takich przypadków. W ocenie ekspertów ostatnie lata to aż 50-procentowy wzrost liczby kierowców jeżdżących po dopalaczach i narkotykach. Nie brakuje też tych po szatańskiej mieszance wymienionych środków z alkoholem.

Kierowca po zażyciu narkotyku jest takim samym zagrożeniem na drodze jak kierowca pijany. Przecenia swoje możliwości, staje się "królem szosy", nie zwraca uwagi na przepisy i to, co dzieje się wokół. Od tego już tylko krok do tragedii.

Co grozi za samo prowadzenie auta po narkotykach?

W Toruniu podczas drogowych kontroli wpada w ręce policji coraz więcej odurzonych za kółkiem. Nie trzeba spowodować najmniejszej kolizji, by z tego powodu zostać oskarżonym (art. 178a par. 1 Kodeksu karnego) i stanąć przed sądem. Jeśli prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków zostanie uznane za przestępstwo, kierowcy grożą poważne konsekwencje. Może to być nie tylko grzywna czy kara ograniczenia wolności, ale nawet kara więzienia do lat 2. Oprócz tego orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.

Jeszcze poważniej robi się, gdy kierowca jadący pod wpływem narkotyków był wcześniej karany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, albo za niektóre z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, kara na niego nałożona wyniesie od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Zatrzymanie uprawnień do prowadzenia pojazdów może być w tym przypadku nawet dożywotnie. I takie przypadki w Toruniu mają miejsce!