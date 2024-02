Kilkaset złotych dla emerytów już w lutym! Niektórzy dostaną ponad 400 złotych!

Pomniejszone kwoty "trzynastki" i "czternastki"

Kto otrzyma zwrot pieniędzy?

Co przy nadpłacie podatku?

Deklaracje podatkowe można składać od połowy lutego. To też oznacza, że osoby, które to zrobią od razu, w zasadzie dostaną zwrot w terminie do 45 dni - czyli mniej więcej do końca marca lub początku kwietnia. Oczywiście, średnio mogą otrzymać już wcześniej - zazwyczaj jest to kilkanaście dni, jeśli składa się pit w formie elektronicznej, czyli tzw. "Twój e-PIT".