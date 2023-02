Kilometrówka 2023. Duże zmiany od stycznia! Sprawdź, jak wzrosną stawki

Ile będą wynosić stawki za kilometrówki w Polsce od stycznia 2023?

Kilometrówka, czyli ewidencja przebiegu pojazdu, to forma rozliczenia z pracownikiem, który użytkuje swój samochód lub motocykl czy motorower, do celów służbowych. Obowiązek ten należy do przedsiębiorcy. Zwrot wydatków następuje w formie miesięcznego ryczałtu. Powinien zostać poprzedzony złożeniem przez pracownika oświadczenia.

"Zgodnie z przepisami art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy" — poinformował rzecznik Ministerstwa Infrastruktury Szymon Huptyś.

Od 16 lat stawki kilometrówki nie ulegały zmianie. Dopiero ostatni wzrost kosztów użytkowania pojazdu, głównie ceny paliwa, przekonał Ministerstwo Infrastruktury do zmodyfikowania obecnych stawek za kilometrówkę. Nowe przepisy weszły w życie 17 stycznia.