Kim jest Dziki Trener? Dlaczego Michał Bodzioch wzbudza takie kontrowersje? Siłownia na Instagramie i YouTube robiąca furorę!

Kim jest Dziki Trener?

Dlaczego Dziki Trener zyskał tak na popularności?

Jedną z najważniejszych zalet oferty Dzikiego Trenera jest to, że w ofercie treningowej oraz dietetycznej przedstawia przede wszystkim indywidualne podejście do klienta, oraz kontakt osobisty z osobami wykupującymi jego pakiety. Nic więc dziwnego, że jego charyzmatyczne i profesjonalne podejście zaowocowało zadowolonymi klientami. Jednak nie każdy mógłby się tego spodziewać, gdyby skierował się pierwszym wrażeniem wyniesionym z jego kanału na YouTube. Dlaczego?

Zawrotna kariera na YouTube!

Początku działalności YouTubera skupiała się przede wszystkim na udzielaniu niezwykle pomocnych rad dotyczących m.in. ćwiczeń. Z czasem jednak działalność Dzikiego Trenera wyraźnie rozszerzyła się na szersze pole, w którym zaczął on dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat otaczającej nas rzeczywistości. Bez mała można powiedzieć, że to właśnie tego typu dłuższe i krótsze filmiki zrobiły największą furorę. Warto zaznaczyć, że kanał subskrybuje aż 675 tysięcy osób, co jest wynikiem niezwykle wysokim, jeśli spojrzymy na wyniki osiągane m.in. przez Ewę Chodakowską (283 tysiące subskrybentów). Z kolei filmiki Dzikiego Trenera zawsze mają co najmniej kilka tysięcy wyświetleń, choć nie brakuje przykładów, w których jego materiały przekroczyły ponad milion wyświetleń! Obecnie materiały pojawiają się zazwyczaj w formie InstaStories, czyli na Instagramie, gdzie Dziki Trener ma ponad 600 tysięcy obserwujących. Dopiero później są one sklejane i wrzucane na YouTube.