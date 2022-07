Kinga Rusin zachwyca! Ma 51 lat i figurę modelki. Zobacz zdjęcia!

Kinga Rusin zaskakuje. Tego o niej nie wiecie!

Czy ktoś to jeszcze pamięta? Kinga Rusin wygrała "Taniec z gwiazdami"

W 2006 roku dziennikarka wzięła udział w czwartej edycji show "Taniec z gwiazdami". Towarzyszył jej Stefano Terrazzino. Para zwyciężyła. Niedługo potem Kinga Rusin została prowadzącą, a następnie jurorką "You Can Dance". Była również gospodynią show "Agent – Gwiazdy".

Warto dodać, że Kinga Rusin to także przedsiębiorczyni - posiada swoją własną markę kosmetyczną.