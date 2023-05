Kino CAMERIMAGE pomoże toruńskiemu schronisku dla zwierząt

Kino Camerimage. O której film?

"Marona - psia opowieść” to wielokrotnie nagradzaną, magiczna animacja o suczce Maronie, małej czarno-białej marzycielce, która jest narratorką własnej historii. Psia bohaterka relacjonuje swoje życie i doświadczenia z wieloma właścicielami, dzieląc się z widzami ogromną potrzebą miłości, szczęścia i własnego, stałego miejsca na ziemi. „Marona – psia opowieść” w reżyserii Anci Damian to wizualna uczta nie tylko dla najmłodszych. Projekcja filmu rozpocznie się o godzinie 17, a bilety na seans kupić można na stronie kinocamerimage.pl bądź w kasie kina otwieranej na pół godziny przed seansem.

Warsztaty z animacji

Również 1 czerwca, ale o godz. 15 Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, które jest organizatorem Kina CAMERIMAGE zaprasza do swojej siedziby najmłodszych oraz całe rodziny na warsztaty z animacji poklatkowej z psim motywem w tle. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli wejść w rolę reżyserów, scenografów i operatorów filmowych pracując w grupie i tworząc własne animacje. Do wykonania animacji wykorzystane zostaną różnego rodzaju materiały, a manipulując ruchem stworzonych przez uczestników warsztatów postaci młodzi twórcy sprawią, że wytwory ich wyobraźni magicznie ożyją.

Warsztaty animacji poklatkowej to doskonała okazja, by nauczyć się nowej umiejętności artystycznej oraz podzielić się nią z innymi. Po zakończeniu warsztatów, uczestnicy będą mieli szansę na zaprezentowanie swoich prac na dużym ekranie filmowym. Warsztaty są bezpłatne, a zapisywać się na nie można drogą mailową na adres: [email protected]