Kleszcze a grupa krwi. Masz taką? Tak unikniesz pogryzienia i zarażenia się boreliozą

Atak kleszczy 2023. Jak ochronić się przed kleszczami?

Jakie choroby wywołują kleszcze?

Kleszczowe zapalenie mózgu to groźna choroba odkleszczowa, która może prowadzić do niepełnosprawności lub nawet śmierci. Strach jest jednak często wyolbrzymiony. Borelioza w zaawansowanym stadium faktycznie jest trudna do wyleczenia (prowadzi do destrukcji układu stawowego, zmian w układzie nerwowym, wywołując np. objawy przypominające depresję).