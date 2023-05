Kleszcze a grupa krwi. Masz taką? Znamy sposób na uniknięcie pogryzienia i zarażenia się boreliozą

Atak kleszczy 2023. Jak ochronić się przed kleszczami?

Jednak za najskuteczniejszą ochronę przed kleszczami lekarze uważają szczepionki. Stosuje się je dwustopniowo w odstępach od trzech do pięciu tygodni, a potem raz w roku wykonuje się szczepienie przypominające.

Najczęściej stosuje się antybiotyki. Leczenie trwa od 14 do 28 dni. Przy braku ustąpienia objawów terapia musi być kontynuowana.

MASZ TĘ GRUPĘ KRWI? WEDŁUG BADAŃ MOŻESZ UNIKNĄĆ UGRYZIENIA KLESZCZA I CHOROBY >>> SPRAWDŻ TUTAJ <<<<

Kleszczowe zapalenie mózgu to groźna choroba odkleszczowa, która może prowadzić do niepełnosprawności lub nawet śmierci. Strach jest jednak często wyolbrzymiony. Borelioza w zaawansowanym stadium faktycznie jest trudna do wyleczenia (prowadzi do destrukcji układu stawowego, zmian w układzie nerwowym, wywołując np. objawy przypominające depresję).