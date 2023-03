Kolejne zmiany w 500 plus dla seniorów! Wiemy, kto straci, a kto zyska [WYLICZENIA]

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie 500+ dla seniorów to nazwa dotycząca świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Z założenia przysługuje to tym z naszych bliskich, którzy potrzebują wsparcia nawet przy wykonywaniu prostych czynności domowych. Obecnie jest to świadczenie, z którego korzysta około 767 tysięcy osób, a niemal połowa z nich to seniorzy w wieku powyżej 75 lat.