Kolejne zmiany w emeryturach i sanatoriach oraz wyższe alimenty. Ile wyniosą październikowe emerytury?

Niższe opłaty za sanatoria

Ile zapłacimy za pobyt w sanatorium?

Od 1 października do 30 kwietnia opłaty za pobyt w sanatorium na koszt NFZ będą mniejsze i to w istotnym stopniu! Przy typowym, uznawanym za standardowym wyjeździe na 21 dni cena może być niższa nawet o 175 złotych, choć tu wiele zależy od wybranego pokoju. W szczególności zyskają na tym seniorzy.

Emerytura w październiku niższa niż we wrześniu

Od początku października ZUS zaczął wypłacać emerytury. Emeryci, porównując je ze wrześniem, będą mogli odczuć spore zaskoczenie. Okazuje się bowiem, że będą one o wiele niższe. Przyczyną jest to, że we wrześniu emeryci otrzymali również tzw. czternastą emeryturę. Wtedy też była ona doliczana do emerytury i wypłacana w jednym przelewie - niektórzy seniorzy na rękę otrzymali nawet 4 tys. złotych, choć normalnie ich świadczenie brutto ledwo przekraczało 2 tysiące złotych.