Kolejne zmiany w Polskim Ładzie. Kto zdaniem ekspertów na nich zyska?

Co ze składką zdrowotną?

Obniżenie podatku - o ile procent?

Ostatnie zmiany w przepisach przewidują obniżkę stawki podatku aż z 17 do 12 procent. Jest to oznaka tego, że poprawi się sytuacja osób na skali podatkowej. Ile dokładnie zyskają i czy tylko oni?

Kto zyska na nowych zmianach?

Według nowych zasad zaproponowanych w ramach Polskiego Ładu przez Ministerstwo Finansów podatek dochodowy PIT ma być obniżony do 12 procent. Według analiz prawnych wychodzi na to, że wprowadzenie zmiany sprawi, ze praktycznie nikt nie straci na całym procederze Polskiego Ładu. Najwięcej zyskają te osoby, których roczny dochód zbliża się lub nawet przekracza 120 000 złotych. Wynika to z faktu, że ta kwota będzie opodatkowana 12 procentami zamiast 17.