Kolejny Ukrainiec w KH Enerdze. Ilja Korenczuk z kontraktem

- Szczerze mówiąc nie myślałem, że przeniosę się do polskiego klubu -może brałem pod uwagę, że po jakimś czasie rozważę taką opcję, ale nie sądziłem, że to będzie tak szybko! Agent zasugerował taką opcję, pomyśleliśmy z rodziną i uznaliśmy, że to dobra szansa, aby kontynuować moją grę i rozpocząć karierę w Europie. Słyszałem o KH Enerdze, a nawet grałem jako dziecko przeciwko drużynie z Torunia, chociaż było to bardzo dawno temu i nie pamiętam już w jakich okolicznościach odbył się ten mecz - powiedział Korenczuk, cytowany na oficjalnej stronie toruńskiego klubu.