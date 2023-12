Kolejny wypadek na Drodze Krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskiem. Trasa jest nieprzejezdna

Seria zdarzeń drogowych na Drodze Krajowej nr 10 trwa w najlepsze. We wtorek (26 grudnia) zderzyły się na 280. kilometrze dwa samochody. Jeden z nich wylądował na poboczu, na szczęście jednak nikomu nic groźnego się nie stało.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim zdążyli wrócić do swojej siedziby, ale na odpoczynek czasu nie mieli.

"Niedługo po powrocie z pierwszego wypadku dostaliśmy informację o drugim. Na 277 km DK 10 niedaleko salonu Scanii doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych" - czytamy w komunikacie strażaków na ich stronie na Facebooku.

W wyniku wypadku w jednym z samochodów uwięziona została pasażerka. Strażacy razem z Ratownikami Medycznymi niezwłocznie przystąpili do uwolnienia poszkodowanego z rozbitego auta. Po krótkiej chwili poszkodowany został uwolniony oraz przeniesiony do karetki ZRM. W pojazdach łącznie podróżowały cztery osoby, z czego jedna z urazami ciała trafiła do jednego z bydgoskich szpitali.