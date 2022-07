Komentuje Piotr Bednarczyk: Im się to złoto po prostu należy!

I tak aktualnie zajmowane przez torunian miejsce w tabeli (piąte) nie jest złe. Do fazy play off zapewne wejdziemy, ale dalej zaczną się schody. Analizowałem mecze, jakie pozostały do rozegrania do zakończenia rundy zasadniczej, lecz na koniec doszedłem do wniosku, że wielkiego sensu to nie ma. Mam tylko nadzieję, że nie spadniemy na szóste miejsce i nie trafimy w pierwszej rundzie play off na Motor Lublin. Z kolei to, czy trafimy potem na Włókniarza Częstochowa, Unię Leszno czy Stal Gorzów, jest w tej chwili bez znaczenia. Każda z tych drużyn też wydaje się silniejsza od nas, o ile pojedzie w pełnym składzie. Trzeba po prostu „jechać swoje” i zobaczyć, co się będzie dalej działo. Przede wszystkim do zeszłorocznej formy musi wrócić Jack Holder, nieco polepszyć się Paweł Przedpełski, a do tego niech jeszcze juniorzy pokażą, że ich występy w meczach z Unią i GKM-em nie były przypadkiem (za występ w Lublinie można ich rozgrzeszyć) i może jeszcze o coś da się powalczyć. Pamiętajmy bowiem, że do półfinału awansuje też najlepszy z przegranych.

A wracając do meczu z Lublinem. Jeśli mistrzostwa ma nie zdobyć Apator, to niech to będzie Motor. Dla tych kibiców, którzy wprowadzają na stadion fantastyczną atmosferę. Parafrazując słowa byłej premier Beaty Szydło: „Im się to złoto po prostu należy!”.