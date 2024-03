Komornik może teraz zająć większą część Twojego wynagrodzenia. To najważniejsze zmiany

Zwiększone uprawnienia komorników

Od marca 2024 roku, komornicy uzyskali większe uprawnienia do zajmowania środków finansowych dłużników. Dotychczasowe ograniczenia w zakresie zajęcia wynagrodzenia zostały zrewidowane, co może spowodować poważne konsekwencje dla osób zadłużonych. Nowe przepisy przewidują możliwość zajęcia większej części zarobków, co ma na celu skuteczniejsze odzyskiwanie należności przez wierzycieli.

Zmiana kwoty wolnej od zajęcia

Konsekwencje dla dłużników alimentacyjnych

Brak ograniczenia czasowego

Kolejną istotną zmianą jest brak maksymalnego okresu zajmowania konta bankowego przez komornika. Dotychczasowe regulacje nie precyzowały czasu trwania zajęcia środków, co sprawiało, że dłużnicy mogli pozostawać w niepewności co do swojej sytuacji finansowej. Teraz komornik ma prawo pobierać pieniądze z konta aż do spłaty długu lub zawarcia ugody z wierzycielem.