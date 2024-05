Komunia 2024. Tyle do koperty powinni dawać chrzestni, dziadkowie i reszta gości. Od czego zależy kwota?

500 złotych to minimum, jednak kwoty te często są nawet dwukrotnie wyższe. Nie brakuje jednak osób, które mówią, że powinno być to ponad 1000 złotych.

Komunia święta 2024 to ważny czas dla naszej pociechy. Choć w imprezie nie chodzi o pieniądze, słynna kwestia pieniędzy z komunii nie jest czymś, wobec czego powinniśmy pozostawać obojętnymi. Ile w nadchodzącym sezonie komunijnym powinniśmy włożyć do koperty? To zależy od tego, jaką rolę pełnimy na tej imprezie. A zatem, co warto wiedzieć? Jak przygotować zawartość koperty na pierwszą komunię świętą?

Co się stało z pieniędzmi z komunii?

Wspominając własną komunię świętą, wielu spośród nas zadaje sobie jedno podstawowe pytanie: co się stało z pieniędzmi, które wtedy były podarowane rzekomo dla nas? Wiele osób niestety bezpowrotnie je utraciło, gdyż władzę nad nimi przejęli rodzice. W dobrym jednak tonie jest to, aby chociaż część z tych środków (a najlepiej całość!!) trafiła jednak na ręce dziecka. Jeśli nie od razu to po jakimś czasie - można je w końcu wpłacić np. na konto oszczędnościowe.

Jeśli jednak to my jesteśmy gośćmi, a tym bardziej rodzicami chrzestnymi lub po prostu członkami rodziny, wypadałoby dać jakieś pieniądze w kopercie. A ile dokładnie?

Ile dać na komunię świętą?

W zależności od wielkości imprezy, zamożności czy też miasta lub wsi, gdzie odbywa się Komunia Święta, stawki mogą być nieco różne. Jednak istnieją pewne szacunkowe kwoty, które warto umieścić w kopercie.

Z jednej strony nie może to nadszarpnąć naszego budżetu. Z drugiej jednak strony są pewne widełki kwoty, którą jednak wypada dać. Istotna jest cena talerzyka, która jest zawarta w przedziale od 200 do 500 złotych. Jednocześnie istotne jest to, jaka jest nasza pozycja względem dziecka - im jesteśmy bliżsi (chrzestni, dziadkowie itp.), tym więcej wypada włożyć do koperty.

Duchowe przeżycie i materialne oczekiwanie

I Komunia Święta to bardzo ważne wydarzenie w życiu dziecka. Jest to istotne przeżycie duchowe teoretycznie kształtujące wiarę i związek z kościołem. Jak to wygląda w praktyce? Każdy jest w stanie sam ocenić. Nie ma jednak wątpliwości, że niemałe emocje wzbudza również to, ile wyniesie "dochód" z imprezy, a także to, jakie będą prezenty.

Tyle powinieneś dać na I komunię świętą!

Ile dają chrzestni, dziadkowie oraz inni goście? To zależy. W galerii wyjaśniamy, ile "wypada" dać na I komunię świętą!

Wideo Strefa Biznesu: W Polsce przybywa pracowników z Ameryki Południowej

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!