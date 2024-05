Komunikacja Urząd Miasta - mieszkańcy Torunia. Nowe otwarcie i znajome twarze

Urzędujący od tygodnia prezydent Paweł Gulewski przedstawił we wtorek nowe zasady funkcjonowania miejskich kanałów informacyjnych w mediach społecznościowych. Razem z nim na konferencji prasowej pojawili się Paweł Piotrowicz, wieloletni dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Malwina Jeżewska, rzeczniczka prasowa dwóch prezydentów miasta.

- Jest on prowadzony prywatnie przeze mnie i nigdy nie będzie prowadzony przez urzędników, ani też ze środków budżetu miasta - zadeklarował nowy prezydent Torunia. - Ten profil ma w tej chwili około sześć tysięcy osób obserwujących. Będę tam prezentował treści dotyczące przekroju moich aktywności, ale będzie to kontent mniej zobowiązujący.

Kanałów informacyjnych Urząd Miasta ma sporo. Wiadomości o tym, co robi nowy prezydent, pojawiają się również na jego profilu facebookowym "Paweł Gulewski - oficjalnie".

Czy Michał Zaleski prowadził kampanię wyborczą na profilu miejskim?

Za czasów poprzedniego prezydenta na Facebooku działał profil "Prezydent Torunia Michał Zaleski". Był to w gruncie rzeczy główny kanał informacyjny Urzędu Miasta na tej platformie. Wokół niego pojawiały się różne kontrowersje, które wynikały m.in. z jego nazwy. Najpoważniejsze zarzuty pod adresem byłego prezydenta padły przed drugą turą wyborów, gdy na profilu tym ruszyła kampania wyborcza. Na zarzuty dziennikarzy, że prezydent wykorzystuje miejskie media do promowania własnej kandydatury, Michał Zaleski odparł, że jest to jego profil prywatny. W rzeczywistości było jednak inaczej.