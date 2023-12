Koncert TRE VOCI z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną na Wielkiej Gali Sylwestrowej w CKK Jordanki. Zobaczcie te zdjęcia

Zbliża się koniec roku 2023, a wraz z nim nadchodziła wyjątkowa okazja na niezapomniane przeżycie muzyczne – Wielka Gala Sylwestrowa w Centrum Kulturalnym Jordanki w Toruniu. Wśród artystów, którzy mieli zaszczyt wprowadzić zgromadzoną publiczność w Nowy 2024 Rok, znaleźli się trzej wyjątkowi tenorzy: Woytek Soko, Mikołaj Adamczak i Miłosz Gałaj, tworzący zespół TRE VOCI.

To trio artystów nowej generacji, której miłość do ludzi i fascynacja światem są równie głębokie, co ich talent muzyczny. Zaprojektowali oni wyjątkowy wieczór, wypełniony wysublimowanymi dźwiękami muzyki, w towarzystwie znakomitych solistów i Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Przeplatając trzy zróżnicowane głosy i indywidualności, TRE VOCI stworzyło charyzmatyczny koktajl, w którym największym atutem są ich energetyczne występy na żywo.

Zobaczcie zdjęcia z gali!