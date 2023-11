Koniec nocnej i świątecznej opieki na lewobrzeżu? Mieszkańcy alarmują

Internet obiegła informacja o zakończeniu z końcem roku kontraktu przez przychodnię Rudak-Med w ramach NFZ na nocną i świąteczną opiekę medyczną na toruńskim lewobrzeżu. Mieszkańcy alarmują w tej sprawie, proszą o pomoc media oraz o interwencję prezydenta miasta Torunia. Czy da się coś z tym zrobić?

Koniec nocnej i świątecznej pomocy medycznej

”Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2023 roku kontrakt z NFZ w zakresie nocnej i świątecznej pomocy zostaje zakończony”. Taki komunikat wita pacjentów przychodni Rudak-Med mieszczącej się przy ul. Podgórskiej 24. Spotkał się on nie tylko z wielkim zaskoczeniem wśród mieszkańców lewobrzeża, ale także zaniepokojeniem, ponieważ jest to jedyny punkt w tamtych rejonach, który udziela takiej pomocy. Od 1 stycznia 2024 roku świadczyć tego typu pomoc będą dwa toruńskie punkty: Miejska Przychodnia Specjalistyczna przy ul. Uniwersyteckiej oraz Wojewódzki Szpital Zespolony przy ul. Konstytucji 3 Maja, lecz tam udzielana jest wyłącznie pomoc pediatryczna do 18 rż.

Mieszkańcy alarmują

– Całe lewobrzeże zostaje bez lekarza w nagłych przypadkach! Prosimy o interwencję Prezydenta Miasta Torunia – napisała jedna z mieszkanek pod załączoną na Facebooku informacją o zakończeniu świadczenia pomocy. Widać oburzenie i niezrozumienie zaistniałej sytuacji. Wśród komentarzy można znaleźć wiele głosów i opinii mieszkańców tamtejszych okolic, którzy martwią się o swoje zdrowie i – przede wszystkim – zastanawiają się, co jest powodem zakończenie kontraktu. Rada Okręgu Stawki Toruń wniosła do prezydenta miasta Torunia prośbę o pilną interwencję w celu zapewnienia nocnej i świątecznej pomocy na lewobrzeżu. Specjalne pismo do prezydenta miasta Torunia oraz prezesa Rudak-Med, Dariusza Góreckiego, sporządziła Radna Miasta Torunia, Margareta Skerska-Roman. W piśmie do Góreckiego padają w nim m.in. takie słowa:

W kierowanej przez Pana przychodni od kilkunastu lat można było uzyskać, fachową, empatyczną i profesjonalną opiekę medyczną, także dla dzieci. Sama korzystałam z niej kilkukrotnie. Wszystkim mieszkańcom dawało to poczucie bezpieczeństwa i wygodę, szczególnie kiedy w późnych godzinach nocnych nie musieli pokonywać odległości celem jej uzyskania.

Jaki jest powód takiej decyzji?

Pytają mieszkańcy. Spytaliśmy także my. Skontaktowaliśmy się z Radnym Miasta Torunia, Michałem Jakubaszkiem. Poinformował nas, że sprawa jest w toku. Zaplanowane zostało spotkanie z prezesem Rudak-Med, Dariuszem Góreckim, by poznać powód takiej decyzji: – Postaramy się pomóc i zrobić wszystko, by nocna i świąteczna pomoc medyczna na lewobrzeżu została – mówi Michał Jakubaszek. Podobne zdanie ma przewodniczący Rady Okręgu Stawki, Łukasz Winiarski:

– Jestem zaskoczony i zaniepokojony faktem, że tak potrzebna pomoc może być niedostępna dla mieszkańców lewobrzeża – mówi Łukasz Winiarski. – Trudno uwierzyć, że mieszkańcy tej strony Torunia ponownie są czegoś pozbawieni. Nie wyobrażam sobie, by musieli pokonywać kilometry, by otrzymać potrzebną pomoc, a co gorsza czekać wielogodzinnych kolejkach… – dodaje. – Wystosowaliśmy pismo do prezydenta miasta Torunia z prośbą o interwencję.

