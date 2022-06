Konkurs „Grand PiK 2022” – wielkie święto radia w Toruniu pod patronatem "Nowości"

Główna idea konkursu, którą jest motto „utwory może różnić gatunek, ale musi łączyć sztuka”, pozwala na przegląd różnorodnych form radiowych. Z tego powodu jak co roku obserwować będziemy zmagania twórców słuchowisk i reportaży, jak i innych form, niemieszczących się w zdefiniowanych gatunkach radiowych. Będą to opowieści między innymi o cyberprzemocy, wojnie na Ukrainie, rodzinnym biznesie cukierniczym, ekologicznym podejściu do życia i Ignacym Łukasiewiczu, który na Podkarpaciu rozpoczął wydobywanie ropy naftowej. Do głównego konkursu zgłoszono 29 dzieł sztuki radiowej, a w części akademickiej o laury powalczy dziewięć prac. Pula na nagrody wynosi 65 tysięcy złotych.