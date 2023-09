Konsekwencje za przestępstwa skarbowe. Kara wzrośnie o 20 procent! Oto stawki w 2023 roku

Od czego zależy wysokość grzywny od skarbówki?

Jak wylicza się wysokość grzywny? Minimalne wynagrodzenie jest tu sprawą kluczową. Dlatego też od 1 lipca wzrosną nam grzywny i mandaty, ponieważ to teraz doszło do podwyższenia minimalnego wynagrodzenia miesięcznego. Szczegóły tej zależności opisuje kodeks karno-skarbowy. Znajdziemy w nim m.in. pojęcie wykroczenia skarbowego, a także przestępstwa skarbowego. Co do zasady podstawa kary może wynieść minimalnie 1/10 wynagrodzenia minimalnego. To wprost prowadzi nas do tego, że wraz ze wzrostem minimalnego miesięcznego wynagrodzenia wzrasta minimalna wysokość kar. Jednocześnie wzrasta też to, ile zapłacimy maksymalnie. Zmiana ta wpływa też na wysokość mandatów karnych.