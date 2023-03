Kontrola. Na jakim etapie są przygotowania do remontu toruńskiego Dworca Północnego?

Niedawno informowaliśmy, że wojewódzki konserwator zabytków zatwierdził przygotowaną na zlecenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa wstępną koncepcję adaptacji pałacu i parku w Nawrze na Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Sczanieckich. Wygląda na to, że trwająca kilka dekad gehenna zabytku pomału staje się historią. Bardzo pomału, bo przecież są to przygotowania do realizacji planów, które powstały 14 lat temu.