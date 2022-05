Kontrola wojewody w toruńskim sanepidzie! Bałagan z pieniędzmi

Co odkryli kontrolerzy w sanepidzie w Toruniu?

Jakie są konsekwencje takiego wyniku kontroli w sanepidzie?

Jak zaznaczono w wystąpieniu pokontrolnym, do jego projektu szefostwo toruńskiego sanepidu zastrzeżeń nie wniosło. Co należy uznać za przyznanie się do błędów i gotowość do poniesienia konsekwencji. Dodajmy tu od razu, że np. zaniżony dodatek za wysługę lat pracownikowi toruńskiej stacji w wyniku kontroli wyrównano.