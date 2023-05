Kontrolerzy w polskich domach - mogą zapukać do Twoich drzwi! Powinieneś o tym wiedzieć - im szybciej tym lepiej

Co z kontrolerami budynków?

Trwają kontrole abonamentu RTV

Kto przeprowadza kontrolę abonamentu?

Przyjęło się uważać, że za kontrolę odpowiadają listonosze. Nic bardziej mylnego. Choć kontrolerzy są pracownika Poczty Polskiej, nie są listonoszami. Ci nie mogą dokonywać tego typu kontroli. W praktyce są to pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Kontrolerzy mają uprawnienia wydane na podstawie wyroku NSA (Naczelnego Sądu Administracyjnego) z 12 marca 2015 roku II GSK 208/14, który jest zgodny z art. 2 ust. 2 ustawy z 2005 r. o opłatach abonamentowych właśnie.

Czy trzeba wpuścić kontrolera i kiedy trwają kontrole?

Błędem jest uważanie, że mamy obowiązek wpuścić do domu kontrolera. Legitymacja służbowa nie oznacza prawa do bezpardonowego wejścia do naszego domostwa. Mamy prawo odmówić im kontroli, mogą oni jednak w przyszłości dalej podejmować tego typu próby.