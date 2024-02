Kontrowersje wokół konkursu na dyrektora SP nr 12 w Toruniu. Kto w nim startuje?

- Jak każdy inny, kto spełnia warunki ofertowe, złożyłam swoją ofertę w odpowiedzi na konkurs. Postanowiłam to zrobić, bo wiem, jak trudno jest obsadzić takie stanowisko, jak bardzo brakuje chętnych, by kierować placówkami oświatowymi - tłumaczy Maria Mazurkiewicz. - Będąc wicekuratorem wielokrotnie namawiałam nauczycieli, by startowali w konkursach na dyrektorów, by nie bali się takich wyzwań. Teraz, zamiast znaleźć sobie etat w szkole, postanowiłam sama pokierować placówką, przydać się jeszcze temu miastu.