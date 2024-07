Kontrowersyjny ojciec Bashobora ponownie w Toruniu. Poprowadzi rekolekcje

Zabierzcie lekarstwa

O. Bashobora jako motyw przewodni tegorocznych rekolekcji wskazał fragment z Listu do Kolosan 3, 1-17 wzywający wiernych do duchowego odrodzenia i życia w jedności z Chrystusem.

Popularniejszy od Madonny

Ks. John Bashobora, pochodzący z Ugandy, uzyskał ogromna popularność wśród polskich katolików, choć nie wszyscy do jego działań odnoszą się z entuzjazmem. Jego charyzmatyczne rekolekcje przyciągają tysiące ludzi. Dość powiedzieć, że na Stadionie Narodowym pojawiło się 45, a później nawet 60 tys. osób. To więcej niż na rekordowym koncercie piosenkarki Madonny.

Afrykański duchowny po raz pierwszy przyjechał do Polski w 2007 roku na zaproszenie ks. kard. Stanisława Dziwisza, by poprowadzić spotkanie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach. Od tamtego czasu jest regularnie zapraszany przez polskich hierarchów, goszcząc w różnych diecezjach. Skąd tak wielka popularność? Za posługą o. Bashobory ciągnie się legenda spełnionych proroctw, uzdrowień, a nawet wskrzeszeń zmarłych, których miałby dokonać kilkanaście, oraz „uwolnienia od niewoli złych duchów”.

"Cuda niepotwierdzone"

Opinie na temat działalności ks. Bashobory są jednak podzielone. Zmarły w ubiegłym roku Tadeusz Isakowicz-Zaleski wyrażał się sceptycznie o posłudze duchownego z Ugandy: „Sprawa cudów jest przez sympatyków o. Bashobory ustawicznie akcentowana, co mi się nie podoba. Nie ma bowiem dokumentów kościelnych, które by je potwierdzały. Fenomen o. Bashobory ma miejsce tylko w Polsce. Kiedy pytam polskich księży pracujących w Europie Zachodniej, czy wiedzą, kim on jest, to zgodnie twierdzą, że nie. O. Bashobora jest promowany przez niektórych hierarchów i to właśnie im zawdzięcza swoją popularność w Polsce. W Polsce generalnie coraz popularniejsze stają się ruchy charyzmatyczne, a o. Bashobora jest charyzmatykiem” (wypowiedź dla portalu Onet).