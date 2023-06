Kopernik zaprasza na obiad! Dania sprzed setek lat w toruńskich restauracjach

- Dwa lata temu razem ze Switłaną Bułatową opublikowaliśmy książkę "Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia wypisany roku 1757 dnia 24 lipca". W większości były tam wprawdzie przepisy XVIII-wieczne, ale znalazła się wśród nich perełka, czyli kopia zagubionej książki kucharskiej z Krakowa z około 1540 roku. Przekazałem te przepisy grupie kucharzy, których nazwaliśmy "Kucharzami Kopernika", i tak powstało specjalne menu. To jednak nie wszystko - są jeszcze pomysły na skorzystanie z receptur krzyżackich z XV wieku, a także z przepisów pochodzących z Włoch, w dodatku związanych z Kallimachem, sekretarzem Kazimierza Jagiellończyka oraz przyjacielem Łukasza Watzenrodego, czyli wuja Mikołaja Kopernika. Z poszczególnymi przepisami są więc związane odpowiednie opowieści. Niektóre 500-letnie receptury są bardzo skomplikowane i odległe nie tylko od naszej obecnej kuchni, ale i od powszechnych wyobrażeń o kuchni staropolskiej. Często wybierana jest tzw. kura na grzankach. To siekane mięso na grzance, bardzo korzenne dzięki przyprawom. Jego smak trzeba było trochę złagodzić, bo takiej fuzji aż tylu przypraw pewnie byśmy dziś nie znieśli. Z reguły w tych dawnych przepisach poszczególne dania są z jednej strony bardzo ostre, z szafranem, imbirem, cynamonem, gałką muszkatołową, pieprzem i najróżniejszymi innymi przyprawami, a z drugiej słodkie, z miodem, owocami, a zwłaszcza z rodzynkami i migdałami. Nasi kucharze stosują te przyprawy dość oszczędnie. Gdyby zjeść kilka takich dań, to dla nas byłoby to już pewnie za dużo, więc kucharze dostosowują przepisy do dzisiejszych możliwości i gustów. Popularnością cieszą się też tak zwane "kloski serowe" - jest to coś w rodzaju pierogów leniwych, ale z szafranem, o ładnym aromacie i właśnie szafranowym ostrzejszym posmaku. W menu nie brakuje także m.in. jeleniny - mówi Jarosław Dumanowski.