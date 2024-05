Koperty na wesele 2024. Ile wypada dać pieniędzy na prezent weselny? Tyle do koperty powinni dać rodzice, rodzeństwo i goście

Czy musimy dać konkretną kwotę na wesele?

Już na wstępie warto zaznaczyć, że sytuacja nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że nie ma wymogu dania do koperty konkretnej kwoty . W zasadzie jest to przede wszystkim dobry zwyczaj, aby dać tyle, na ile możemy sobie pozwolić. Oczywiście, lepiej jest, aby taka koperta nie była pusta.

Też nie powinno być tak, że to goście zawartością kopert w zasadzie sfinansują całe wesele. Ile zatem powinno się dać do koperty na wesele 2024? To omówimy w dalszej części artykułu.