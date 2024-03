Korzystasz z Vinted, OLX lub Allegro? Urząd Skarbowy zapowiada kontrole! Kto może obawiać się fiskusa? redpp

To już oficjalne! Platforma Vinted przekazała skarbówce informacje o transakcjach użytkowników. Skutek jest prosty - Urząd Skarbowy wzywa Polaków do złożenia wyjaśnień. Co istotne, nie tylko ten serwis sprzedażowy będzie objęty kontrolą. Już od 1 lipca kontrolowane przez fiskusa mają być osoby sprzedające na Allegro oraz OLX!