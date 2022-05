"Kosmos i życie" - nowa książka naukowców UMK. Niebawem spotkanie z autorami!

"Kosmos i życie" już do kupienia

"Kosmos i życie" to publikacja też o tyle ciekawa, że jej autorami są biolog, fizyk i astronom. Spojrzenie każdego z nich dodaje coś nowe do tematu, a osobowości autorów - dobrze znanych nie tylko w toruńskim środowisku naukowym - gwarantują dobrą lekturę.

"Istnieją dwie koncepcje statusu życia we Wszechświecie. Jedna jest taka, że życie jest niezbyt ważną, raczej przypadkową ozdobą świata fizycznego, bez większego znaczenia dla globalnego, kosmicznego porządku. Koncepcja druga to przekonanie, że życie ma głębokie znaczenie w funkcjonowaniu Wszechświata. Druga koncepcja przejawia się szczególnie w tzw. zasadach antropicznych, które przyjmują, że model kosmologiczny Wszechświata powinien uwzględniać istnienie życia i rozumnego obserwatora. Faktem jest bowiem, że niektóre z warunków koniecznych do powstania życia mają charakter koincydencji kosmologicznych wiążących się z charakterystykami globalnymi Wszechświata" - takim opisem zaprasza do lektury wydawca książki.