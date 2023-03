Koszykarze wrócili do Areny Toruń. Niestety, bez powodzenia

To był mecz debiutów. W ekipie z Torunia po raz pierwszy zagrał rozgrywający Tayler Persons. W Śląsku z kolei, który w ostatnim czasie zaliczył fatalną serię (11 porażek w 12 meczach w różnych rozgrywkach) na ławce trenerskiej Andreja Urlepa zastąpił Ertugrul Erdogan, po raz pierwszy zagrał też skrzydłowy Donovan Mitchell. Nie było zaś debiutu Vasicy Pusica, który "wymusił" odejście z... Twardych Pierników właśnie do Śląska.

Walczący o utrzymanie torunianie liczyli, że wykorzystają słabiutką ostatnio serię mistrza Polski na każdym frocie. Nic z tego jednak nie wyszło.

Śląsk miał ten mecz pod kontrolą. Prowadził od trzeciej minuty do końca. Przeważnie różnicą około 10 punktów. W drugiej kwarcie przewaga gości zmalała do pięciu oczek (32:37), ale do końca tej części wrocławianie zdobyli siedem punktów z rzędu (Martin, Bibbs, Kolenda). Podobnie było w czwartej kwarcie, gdy przy stanie 57:62 sześć punktów z rzędu trafił Mitchell. Po trójce Kenicia było jeszcze 62:68 na siedem i pół minuty przed końcem, lecz szybko goście uspokoili sytuację i dowieźli bezpieczne zwycięstwo do końca.