Krajobraz po burzy w Toruniu: zalane ulice, podtopienia i powalone drzewa. IMGW wydał ostrzeżenie!

Alert zagrożenia drugiego stopnia został wydany dla Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.

- Do północy 16 sierpnia 2022 r. prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywy wiatru do 95 km/h. Miejscami grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 procent - brzmi komunikat Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, wydany na podstawie ostrzeżenia IMGW.