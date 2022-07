Kranówka w Toruniu: Czy możemy ją pić bez obaw?

Za dostarczanie wody do naszych kranów odpowiadają Toruńskie Wodociągi – Naprawdę w Toruniu nie musimy się wstydzić jakości wody – mówi prezes wodociągów Władysław Majewski.

– My odpowiadamy za jakość wody, która płynie w sieci należącej do nas, nie mamy jednak wpływu na instalacje domowe i stan przyłączy, o które powinni dbać administratorzy budynków. Jeżeli właściciele dbają o swoje instalacje, to woda w kranie nie będzie zanieczyszczona i nadaje się do spożycia zgodnie z pozwoleniem posiadanym przez Toruńskie Wodociągi – zaznacza.