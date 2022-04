Kredyt gotówkowy. Ile trzeba zarabiać, aby otrzymać pożyczkę? Zdolność kredytowa a kredyt gotówkowy. Od czego zależy miesięczna rata?

Kredyt gotówkowy niecelowy. Co go wyróżnia?

Kredyt gotówkowy niecelowy. Co go wyróżnia?

Często słyszymy różne określenia dotyczące kredytów i pożyczek, uważając przy tym, że są to synonimy. Jest to błędne przekonanie. Co do zasady pożyczka gotówkowa jest udzielana przez instytucje pozabankowe (np. w postaci chwilówek, ale i pożyczek przypominających kredyty bankowe). Z kolei kredyt gotówkowy to niecelowe zaciągnięcie zobowiązania finansowego w banku.