Ksiąnica Miejska w Toruniu uroczyście świętuje 100-lecie [ZDJĘCIA]

Jubileuszowa gala odbyła się w centrum Jordanki - Książnica Kopernikańska, kontynuatorka bogatych wielowiekowych tradycji w tej dziedzinie naszego miasta i regionu, jest instytucją doskonale czującą współczesność i swoją w niej funkcję na rzecz wykuwania przyszłości – mówił w swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki. - Rozbudowa kompleksu przy ul. Słowackiego to kolejna inwestycja - warta 30 milionów złotych, w całości finansowana z budżetu województwa – pozwalająca stworzyć m.in. przestrzeń nowoczesnej czytelni i spełniającą wszelkie standardy przestrzeń ekspozycji bezcennych zabytków piśmiennictwa

Książnica uczy i bawi

Medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis została uhonorowana przez marszałka Danetta Ryszkowska-Mirowska.

Dyrektor Ryszkowska-Mirowska podkreślała otwarcie Książnicy na współczesność „z jej zawrotnym tempem zmian technologicznych, niezwykłą złożonością struktury budowania przekazów informacyjnych, technologicznego zaawansowania, skłonnością do form obrazkowych, cyfrowego przekazu”:

- Odpowiedzią na to są nasze filie miejskie i niedawno otwarto Mediateka w Młynach Kultury. Program działania oraz kierowana oferta jest próbą odpowiedzi na tego rodzaju zapotrzebowanie. Chcemy pomagać w odnajdywaniu się wobec tego rodzaju zjawisk. Chcemy proponować to w nowoczesnej formie, często zabawowej. Uczyć, bawić i edukować.