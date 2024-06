Kto potraktował chemią rośliny w korycie Strugi Toruńskiej?

Nie było nas, a zwana Bachą toruńska Struga już była. Możliwe, że Krzyżacy przekopali ją jeszcze przed lokacją Torunia. W przeszłości Bacha napędzała turbiny młynów, tartaków, foluszy, a nawet odlewni i fabryki maszyn. Przeszłość prezentuje się imponująco, teraźniejszość już jednak nie jest taka różowa. W ostatnich latach woda w Strudze bywała biała, bądź mieniła się kolorami oleju napędowego. Zabieliła się po wycieku z mleczarni. Struga ropy płynęła tam kilka razy, m.in. w 2016 roku, kiedy to do Bachy spłynęło paliwo z autobusu stojącego na parkingu przy Dworcu Autobusowym. Podczas upałów Struga czasami wysycha, zaś bez względu na porę roku, ludzie, w których przypadku człowiek zdecydowanie nie brzmi dumnie, zamieniają jej koryto w śmietnisko.

Kto zwrócił uwagę na zniszczone chemią rośliny?

Informacja na ten temat, wraz ze zdjęciami wypalonych roślin, pojawiła się w weekend na facebookowej grupie "Dziki Toruń". Ponieważ atak chemiczny nastąpił w sąsiedztwie Młyna Wiedzy, podejrzenie autora wpisu padło właśnie na tą instytucję, czemu w poniedziałek zdecydowanie zaprzeczyła dyrektor toruńskiego Centrum Nowoczesności, Monika Wiśniewska. W opublikowanym 10 czerwca oświadczeniu zwróciła uwagę na to, że zgodnie z przepisami podmiotem odpowiedzialnym za stan Strugi są Wody Polskie, zaś Młyn Wiedzy jedynie "grzecznościowo" dba o utrzymanie niewielkiego fragmentu rzeki od mostu przy ul. Łokietka do zakrętu Bachy opływającej kompleks młynów i zmierzającej w stronę ul. Dworcowej.

To nie z Młyna Wiedzy

Schudnąć szybko i zdrowo to marzenie wielu osób. Jeszcze więcej chciałoby to zrobić bez specjalnego wysiłku. Wiadomo już, że nie ma takiej możliwości. Chudnięcie to proces, który wymaga cierpliwości i…

Co na to Urząd Miasta?

Rzeczywiście, środki chemiczne zostały użyte za zakrętem, a więc za granicą terenu, którym opiekuje się Młyn Wiedzy. Kto zatem tej chemii użył? Jak się dowiedzieliśmy, Urząd Miasta akurat żadnych prac porządkowych nikomu tam nie zlecał. Pracownicy Wydziału Środowiska i Ekologii przekazali informację o tym co się stało do Wód Polskich. My również w poniedziałek wysłaliśmy w tej sprawie pytanie do Biura Prasowego WP. Czekamy na odpowiedź, a gdy się doczekamy, wrócimy do tematu.