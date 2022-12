Kto sportowcem roku? Głosy kapituły wyłonią najlepszych w konkursie

Oba głosowania toczą się równolegle. W plebiscycie decydujące słowo należy do naszych czytelników. W głosowaniu obejmującym wszystkie powiaty wyłaniamy zwycięzców w kategoriach Sportowiec Roku - kobiety, Sportowiec Roku - mężczyźni, Sportowy Talent Roku, Trener Roku oraz Drużyna Roku.

Ci sportowcy i trenerzy, którzy otrzymają największą liczbę głosów na etapie powiatowym, awansują do etapu wojewódzkiego. Zwieńczeniem głosowania w regionach będzie finał ogólnopolski z udziałem laureatów we wszystkich kategoriach.

Niezależnie od głosowania czytelników w plebiscycie, najlepszych wyłaniamy także w konkursie, w którym laureatów wybierają członkowie kapituły. Wyboru dokonamy w trzech kategoriach – Sportowiec, Trener i Drużyna Roku, osobno dla Bydgoszczy, Torunia i całego regionu. Na zwycięzców będą czekać okolicznościowe statuetki oraz dyplomy, ponadto dyplomami nagrodzimy sportowców z drugich i trzecich miejsc.

W skład poszczególnych kapituł konkursu wchodzą dziennikarze "Expressu Bydgoskiego", "Gazety Pomorskiej" i "Nowości" oraz zaproszeni goście i eksperci - Henryk Boś, przewodniczący Rady Sportu w Gminie Miasta Toruń i prezes AZS UMK Toruń, Marcin Drogorób, dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a także Zbigniew Leszczyński, przewodniczący Rady Sportu Miasta Bydgoszczy.

Członkowie kapituł nie będą mieli łatwego zadania, a obrady zapewne jak co roku będą zażarte. Do nagród kandydują bowiem zarówno sportowcy startujący indywidualnie, jak i ich koleżanki i koledzy rywalizujący w dyscyplinach zespołowych. Niektórzy osiągali duże sukcesy w dyscyplinach mniej popularnych, inni non stop przykuwali uwagę licznego grona kibiców, ale ostatecznie musieli zadowolić się miejscami na niższych stopniach mistrzowskiego podium. Które osiągnięcia należy docenić najbardziej i przyznać za nie pierwsze lokaty? Ustalenie końcowej klasyfikacji nie będzie łatwe.

W najbliższych tygodniach na naszych łamach oraz na stronach internetowych "Expressu Bydgoskiego", "Gazety Pomorskiej" i "Nowości" prezentować będziemy sylwetki nominowanych. A gdy już konkursowa kapituła podejmie decyzje i wyłoni laureatów, w dniu 4 stycznia 2023 roku w Hotelu City w Bydgoszczy odbędzie się uroczysta gala, na której nastąpi wręczenie nagród, zarówno w plebiscycie i głosowaniu czytelników, jak również w konkursie i głosowaniu kapituły.