Która ulica w Toruniu najdłuższa? A który autobus ma najdłuższą trasę? Oto toruńskiej rekordy

Nie Polna i nie Okólna - to Szosa Lubicka jest najdłuższą ulicą w Toruniu. Ma 6,551 km. Zaczyna się blisko centrum, na Jakubskim Przedmieściu, za ulicą Lubicką i Targową i sięga aż do granic miasta. Przebiega tamtędy DK80. To również jedna z trzech ulic w Toruniu, gdzie na kierowców czeka fotoradar.

Grzegorz Olkowski