Które samochody są najczęściej kradzione? Oto modele aut, które są najbardziej zagrożone na polskich ulicach

Kradzieże aut w Polsce

Z roku na rok przybywa w Polsce samochodów. Obecnie liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi około 30 milionów. Ponad 22 miliony to samochody. Rośnie liczba pojazdów, ale na szczęście spada liczba kradzieży. W 2022 roku ukradziono 6157 pojazdów osobowych i dostawczych.[/b] Jest to o 13,3 proc. mniej niż w roku 2021 (wówczas było to 7098 pojazdów). Można więc powiedzieć, że w Polsce liczba kradzionych aut ustabilizowała się na dość niskim poziomie. Raczej to słabe pocieszenie dla tych, którzy stracili swój samochód w ten sposób.