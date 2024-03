"Kuchenne rewolucje" na lotnisku w Toruniu. Oto "Bistro Podniebienie". Co zmieniła w lokalu Magda Gessler? Zaglądamy do środka

-Zapracowana i zmęczona - odpowiada pani Albina, gdy pytamy ją jak się czuje po trzech dniach "Kuchennych rewolucji". W piątek, 15 marca, prowadzony przez nią lokal na lotnisku w Toruniu otworzył się dla gości po kilkudniowej przerwie. Co się zmieniło?

"Bistro Podniebienie" - blisko nieba. Czy niebiańskie są tu też smaki?

Teraz to już nie restauracja "Epto", ale "Bistro Podniebienie". Ma karmić smacznie, do syta, w przystępnych cenach, ale i z polotem. Magda Gessler zrewolucjonizowała menu, choć pewne silne punkty zostały.

Jak przebiegły "Kuchenne rewolucje" na lotnisku? Cóż, lekko nie było... Sekretów pani Albinie zdradzać nie wolno - wszystkiego widzowie dowiedzą się oglądając odcinek programu w jesiennym sezonie. Na razie prowadzący bistro koncentrują się na tym, by jak najlepiej przygotować się na tak zwany sprawdzian.

-Pani Magda i "Kuchenne rewolucje" wrócą do nas za miesiąc. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by jak najlepiej się przygotować - podkreśla pani Albina.