Kujawsko-Pomorskie. Biznesowe plajty. Komornik licytuje majątek tych firm już w lipcu. Co poszło nie tak?

Hotel z restauracją w stanie surowym - w malowniczej gminie Lubanie

Gminę przecinają ważne arterie komunikacyjne, z krajową "jedynką" na czele. Wydawałoby się zatem, że biznes hotelowo-gastronomiczny tutaj to trafiona inwestycja. Niestety, nie każdemu się to udaje.

Lubanie to ładnie położona gmina w powiecie włocławskim. Szczególnie okolice rozlewisk Wisły przyciągają tutaj turystów. Są tacy, którzy z drugiego końca kraju przyjeżdżają specjalnie tutaj, by podpatrywać i fotografować rzadkie gatunki ptaków - np. orła bielika czy kormorany.

Od stycznia 2024 roku nastąpiła ważna zmiana dotycząca zajęć komorniczych z konta bankowego. Ile komornik będzie mógł zająć pieniędzy z naszego konta? Co z dłużnikami alimentacyjnymi?

Wartość tej nieruchomości oszacowano na 1 mln 150 tys. zł. Licytacja zacznie się od 3/4 tej sumy, czyli 862 tys. 500 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 115 000,00 zł. Licytacja - w trybie elektronicznym - rozpocznie się 11 lipca o godzinie: 12.00 a zakończy się 18 lipca.

Maszyny spółki EKOPARK w Lipienicy pod Kowalewem Pomorskim

Pod komorniczy w lipcu pójdą też różne maszyny firmy w Lipienicy koło Kowalewa Pomorska. Licytacja odbędzie się tutaj już 4 lipca - pod adresem Lipienica 12, w siedzibie spółki akcyjnej "Ekopark" (jak wynika z informacji dostępnych w sieci, to "dostawca energii odnawialnej w Polsce", z całkiem dobrymi opiniami, ale kilka lat temu).

Oficjalnie sprzedaż zapowiada to Jolanta Murawska, komornik z Golubia-Dobrzynia. A co będzie licytowane? Wiertarki, przecinarki, podnośniki, prasy itp. urządzenia, a także panele fotowoltaiczne. za każdym razem licytacja rozpoczynać się będzie od poziomu 3/4 wartości urządzenia. Sprzedaż rozpocznie się godzinie 10.00.

Maszyny firmy przy ul. Pakoskiej w Inowrocławiu też pod młotek

Kolejny przedsiębiorca, który popadł w długi, to właściciel majątku firmy położonej przy ul. Pakoskiej 9 w Inowrocławiu. Silniki i prądnice - taka była specjalność przedsiębiorstwa "Rekpol-Bis", które pod tym adresem znajdujemy w internetowej przeglądarce działalności gospodarczych.

Kompleks magazynów i biur firmowych w gminie Koronowo

Z wyprzedzeniem natomiast komornik bydgoski Adam Olejnik zapowiada, że we wrześniu licytować będzie cały kompleks budynków biurowych i magazynowych w miejscowości Sitowiec w gminie Koronowo. Dłużnikiem jest przedsiębiorca z tej gminy.

Biura i magazyny, z recepcją, parkingiem, monitoringiem - to wszystko idzie pod młotek komornika w Sitowcu (gmina Koronowo).

Cały firmowy obiekt ma 11 tys. mkw. Oprócz bur i magazynów to jeszcze: recepcja, miejsca parkingowe, ogrodzony teren, monitoring. Wartość licytowanej nieruchomości to 1 mln 577 tys. zł. Na sprzedaż komornik wystawia go za ¾ tej sumy - z ceną wyjściową 1 mln 051 tys. zł.