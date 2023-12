Kujawsko-Pomorskie. Domy od komornika w okazyjnej cenie! Grudzień 2023 [zdjęcia]

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Sławomir Jaworski podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-11-2023 o godzinie 09:00 rozpoczęła się i potrwa do 07-12-2023 roku pierwsza licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości położonej przy ul. Wierzbowej w Osielsku.Opis nieruchomości: Nieruchomość obejmuje działkę nr 893/2 o pow. 0,1079 ha o regularnym kształcie. Teren płaski, ogrodzony. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, piętrowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem użytkowym i wbudowanym garażem, o pow, użytkowej 318,60 m2 oraz budynkiem gospodarczym (15,12 m2) z wiatą murowaną (10,87 m2). Teren wokół budynków zagospodarowany jako ogród. Uzbrojenie techniczne stanowią sieci gminne z przyłączami: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i teletechniczna. W ulicy przebiega też sieć gazowa. W budynku mieszkalnym instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, co - piec na paliwo płynne, w salonie kominek. Przeznaczenie terenu - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami.Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 315 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 986 250,00 zł.Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art. 986(4) § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym i przystąpienia do przetargu najpóźniej na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Zgodnie z art. 986(5) § 1 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 131 500,00 zł, najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: mBank SA 59 1140 1052 0000 2257 4100 1001. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.Licytacja zakończy się w dniu 07-12-2023 o godzinie 09:00.