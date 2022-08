Kujawsko-Pomorskie. Hotele dla zwierząt w regionie. Gdzie i za ile można zostawić pod opieką naszego pupila? Adam Mroczek

Pies jak człowiek może zamieszkać w hotelu, choć przecież sam za niego nie płaci i sam go nie wybiera. Zwierzak trafia tam zwykle z racji wyjazdu wakacyjnego, podróży służbowej czy niedyspozycji właścicieli. W hotelu ma zagwarantowaną opiekę, karmę i rozrywki. Co ważne, można znaleźć placówki bądź osoby prywatne, które zajmą się nie tylko psem, ale i kotem, gryzoniami czy ptakami. Ile to kosztuje? Gdzie w Kujawsko-Pomorskiem funkcjonują takie hotele dla zwierząt?