Kujawsko-Pomorskie. Inflacja w górę, więc alimenty też? Rodzice walczą w sądach

Inflacja a alimenty. Co z wnioskami o podwyższenie alimentów?

- 900 złotych na dziecko to minimum. Na mniej się nie zgodzę - twardo mówi Ewelina spod Torunia, wychowująca po rozwodzie dwoje dzieci. Synek chodzi do przedszkola, córka do drugiej klasy podstawówki. Półtora roku temu sąd zasądził od jej eksmęża po 650 zł alimentów. Kobieta mówi, że dziś te pieniądze znaczą o wiele mniej niż wtedy. "Bo wszystko podrożało: jedzenie, mieszkanie, media, ubrania dla dzieci, leki" - powtarza. I trudno odmówić jej racji.