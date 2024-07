Kujawsko-Pomorskie. Jak działa IJHARS i co dzieje się po jej kontrolach?

IJHARS odpowiada za kontrole jakości żywności „od pola do stołu”, czyli u producentów rolnych, przetwórców i importerów, w magazynach, hurtowniach i sklepach. Zagląda również do lokali gastronomicznych: restauracji, kawiarni, barów szybkiej obsługi, lodziarni.

Rejestr zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych

Inspekcja w ramach kontroli sprawdza między innymi i to, czy nie dochodzi do zafałszowywania żywności. Czym jest tzw. oszustwo żywnościowe? Najprościej rzecz ujmując, mamy z nim do czynienia za każdym razem, gdy żywność nie jest tym, czym rzekomo być powinna.

Dłuższa i bardziej dokładna definicja mówi, że fałszowanie żywności to celowe zastępowanie, niewłaściwe etykietowanie, fałszowanie oraz podrabianie żywności, surowców lub składników wprowadzanych na rynek w celu uzyskania korzyści ekonomicznych. Bywa jednak i tak, że za zafałszowanym produktem nie kryje się motyw finansowy, tylko brak wiedzy lub świadomości tego, z czego np. składają się surowce czy półprodukty.