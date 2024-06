Kujawsko-Pomorskie. Lokalna żywność na zamówienie! Co i za ile oferuje internetowy sklep marszałkowski? Oto ceny

-Kujawsko-Pomorskie kusi różnorodnością smaków, a wśród produktów oferowanych w naszym sklepie internetowym każdy znajdzie coś dla siebie. To także świetny pomysł na upominek – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Lokalna żywność w Kuajwsko-Pomorskiem

"Lokalna żywność" to przykład wdrażania idei krótkiego łańcucha produkcji żywności, czyli dostawy wprost od rolnika i małych lokalnych producentów. Zamówienia są zbierane odpowiednio wcześniej, aby dostawa mogła odbyć się bezpośrednio po zebraniu lub wytworzeniu produktów. Dzięki temu są one najświeższe, co zapewnia najwyższą jakość. Produkty są dostarczane w ekologicznych torbach wielorazowego użytku.